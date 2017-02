Na plaży w Kołobrzegu znaleziono poniemieckie płyty nagrobne

Jak czytamy na stronie miasta Kołobrzeg, morze odsłoniło fragmenty niemieckich płyt nagrobnych przy zawalonych elementach Kompanijnego Rejonu Umocnionego 19 Baterii Artylerii Stałej.

Zostały one wykorzystane do budowy prawdopodobnie przez żołnierzy w latach 50-tych. Najprawdopodobniej wzięły się one z cmentarza otwartego 23 listopada 1881 roku. Po wojnie, cmentarz stał się hurtownią materiałów budowlanych.

Kolejną płytę, udało się znaleźć służbom na działkach. Sprawę zgłosił jeden z mieszkańców. Takich płyt w Kołobrzegu było i jest w wielu miejscach dużo. Służyły do umocnień terenu, były wywożone wraz gruzem, wykorzystywano je także jako podbudowę chodników czy murków.