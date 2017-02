Hoss nie stawił się na komisariacie. „Sytuacja jest tragikomiczna”

Przypomnijmy, Arkadiusz Ł., który uważany jest za pomysłodawcę oszustwa metodą na wnuczka, zatrzymany został w Warszawie przez funkcjonariuszy CBŚP 5 lutego. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał jednak, że nie ma potrzeby stosowania wobec niego aresztu i nakazała wpłacenie poręczenia majątkowego w wysokości 300 tysięcy złotych, dozór policyjny i obowiązek stawiania się na komisariacie 5 dni w tygodni. Decyzja została zaskarżona przez Prokuraturę Okręgową.

W sobotę 11 lutego, jak donosi TVP Info, nie stawił się na komisariacie. – Śledczy zastosowali wobec niego mało dolegliwy środek zapobiegawczy. To rzecz zupełnie niesłychana – ocenił Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Jak dodał „sytuacja jest tragikomiczna”. – On powinien siedzieć w areszcie, ponieważ w tle mamy ludzi wykorzystanych i oszukanych i chodzi o elementarną sprawiedliwość, a nic nie zwalnia sędziego od racjonalnego myślenia – dodał.

Arkadiusz Ł. Usłyszał zarzuty popełnienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, czterech oszustw metodą „na wnuczka” na łączną kwotę ponad 1,4 miliona złotych. Dodatkowo jest on także podejrzany o popełnienie innych oszustw na szkodę starszych osób zamieszkałych w Niemczech, Szwajcarii i Austrii, na łączną kwotę stanowiącą równowartość prawie 1,5 miliona złotych.Pokrzywdzeni to głównie starsze osoby zamieszkałe w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Luksemburgu. Według ustaleń polskiej, niemieckiej, szwajcarskiej i austriackiej prokuratury łączna kwota wyłudzona przez Arkadiusza Ł. to prawie 3 miliony złotych.