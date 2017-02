Soloch o reformie BOR: Zmiany są przygotowywane od dłuższego czasu

– Zmiany w BOR zostały zapowiedziane na konferencji ministra Błaszczaka. One są przygotowywane od dłuższego czasu – zaznaczył Paweł Soloch. Jak wskazał, BOR jest elitarną służbą i dobrze by było, gdyby planowane zmiany pozwoliły na utrzymanie takiego jej statusu.

– To są ludzie, którzy chronią najważniejsze osoby w państwie. To ludzie, którzy sprawdzili się w czasie ubiegłorocznych wielkich wydarzeń: szczytu NATO, spotkania młodzieży (Światowych Dni Młodzieży - red.) – podkreślił szef BBN. – Krytyka BOR-u w kontekście tego wypadku wydaje się nieuzasadniona – ocenił Soloch. Wskazał przy tym, że wszystkie okoliczności tego, co wydarzyło się w piątek, zostaną poznane po przeprowadzeniu śledztwa.

Co ma się zmienić?

– Dobrze, żeby reformy umocniły tę służbę, bo to ważna służba, żeby tam trafiali najlepsi ludzie, taki też jest zamysł ministra – stwierdził szef BBN. Jak wyjaśnił, w tym celu konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków, w których ci ludzie będą mogli przygotowywać się do służby, a także zapewnienie im satysfakcjonującego wynagrodzenia. Paweł Soloch podkreślił, że intencją rządu jest, by zmiany przeprowadzone zostały możliwie szybko.

– Jak rozumiem, myślenie o reformach idzie w tym kierunku, żeby szef BOR-u miał podobne uprawnienia, jak szefowie innych służb, a więc był organem administracyjnym, co jakby zdejmowało bezpośrednie wydawanie decyzji dotyczących BOR z ministra i przenosiło je na komendanta – wyjaśnił Soloch. – Wzmocnienie formalne szefa BOR byłoby istotne, bo posłużyłoby samej służbie, wzmocnieniu jej znaczenia – dodał.