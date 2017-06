Przystanek Woodstock się nie odbędzie? Szef MSWiA: Opinia służb będzie negatywna

Dziennikarz Witold Gadowski stwierdził na swoim profilu na Facebooku, że w tzw. Państwie Islamskim działa specjalna sekcja Europejczyków, którzy są szkoleni do ataków w Izraelu. Według dziennikarza kilku z nich jest nakierowywanych na Polskę, mają oni również posiadać mapy Krakowa, Warszawy oraz Częstochowy. Według dziennikarza atak na najbardziej katolicki kraj w Europie mógłby przynieść dżihadystom duży rozgłos. Dziennikarz wymienił również planowany na 3-5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą Przystanek Woodstock jako jedną z najgorzej chronionych imprez.

Wpis Gadowskiego skomentował na antenie Polskiego Radia szef MSWiA Mariusz Błaszczak. – Ja tego nie lekceważę. Oczywiście, że znam tę wypowiedź. W sprawie Przystanku Woodstock już w ubiegłym roku Policja negatywnie zaopiniowała to przedsięwzięcie, w związku z tym całe to wydarzenie miało charakter imprezy masowej o podwyższonym ryzyku – stwierdził szef MSWiA. Mariusz Błaszczak przypomniał, że w ubiegłym roku przeciwko takiej decyzji „protestował organizator, zresztą w mediach prywatnych związanych z totalną opozycją, sam ten organizator też jest kimś, kto bardzo wyraźnie związany jest z totalną opozycją”.

Błaszczak zapowiedział, że w tym roku organizatorzy również otrzymają negatywną opinię. – W tym roku również opinia będzie negatywna, wszyscy mamy świadomość tego, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Sam organizator tkwi w przeświadczeniu, że wszystko będzie fajnie, róbta co chce ta i wszystko będzie dobrze. Za zachodnią granicą w grudniu ubiegłego roku doszło do zamachu terrorystycznego w Berlinie, w którym zginął Polak – powiedział polityk PiS.

Przystanek Woodstock

Przystanek Woodstock to letni festiwal muzyczny organizowany w dniach 3-5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Artyści występują w jego czasie na czterech scenach: Dużej, Małej, Viva Kultura i scenie ASP. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania. Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim. Na każdym Przystanku Woodstock występuje kilkadziesiąt zespołów z Polski i świata. Bardzo ważnym elementem Przystanku Woodstock jest Akademia Sztuk Przepięknych. Tam właśnie spotykają się autorytety, dziennikarze, ludzie telewizji i wielkiego świata, i rozmawiają z woodstockowiczami. Pieniądze, dzięki którym organizowany jest Przystanek Woodstock, pozyskiwane są dzięki sponsorom i środkom uzyskanym w ciągu całego roku.