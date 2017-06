Lider KOD-Kapeli skazany na 6,5 roku więzienia za handel kobietami

Wyrok został ogłoszony we wtorek 13 czerwca. Na czas odczytywania uzasadnienia, z sali sądowej wyproszono dziennikarzy i publiczność. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności, a Konrada M. nie było w krakowskim sądzie, gdy ogłaszano wyrok.

Mężczyzna nie pełni oficjalnie żadnej funkcji w strukturach Komitetu Obrony Demokracji, ale jest założycielem zespołu, który śpiewa i gra podczas protestów KOD. Proces dotyczył zorganizowanej grupy przestępczej, która według śledczych miała zarabiać na handlu kobietami.

Śledczy ustalili, że w skład gangu wchodziło sześciu mężczyzn i dziewięć kobiet pod przewodnictwem Konrada M. W latach 2004-2006 zrekrutowali oni 93 kobiety, oferując pracę hostess za granicą. Od kandydatek, najczęściej wywodzących się z terenów dotkniętych bezrobociem, wymagano ładnej prezencji, niekonieczna była natomiast znajomość języka obcego. W rzeczywistości ofiary trafiały do klubów nocnych w Grecji i we Włoszech, gdzie zmuszano je do płatnego seksu. Konrad M. nie przyznawał się do winy.