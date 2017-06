Poseł PiS lobbował na rzecz prywatnej kliniki? Wszczęto śledztwo

Według ustaleń „Echa Dnia” prokuratura ma sprawdzić, czy poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec wywierał naciski na dyrektora powiatowego szpitala Grzegorza Fitasa. Lipiec miał chcieć, by Fitas podpisał umowę na świadczenie usług medycznych w zakresie kardiologii z prywatnymi Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca. Poseł zaprzecza, jakoby do czegoś takiego w ogóle doszło, zarzuty odpierają też władze kliniki.

Od kwietnia sprawą zajmowali się śledczy, a teraz została przeniesiona z Prokuratury Rejonowej w Starachowicach do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez posła Lipca jako funkcjonariusza publicznego w związku z lobbowaniem na rzecz kliniki. To przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Równolegle toczy się inne postępowanie: przeciwko dyrektorowi powiatowego szpitala. Fitasa pozwał poseł Lipiec, a sprawa dotyczy pomówienia i zniesławienia, jakiego miałby dopuścić się Fitas wobec parlamentarzysty. Dyrektor szpitala w marcu tego roku wysłał list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w którym skarżył się na działania posła, a fragmenty tego pisma opublikowały „Echa Dnia”. Lipiec twierdzi, że Fitas źle ocenił sytuację, dlatego też kieruje w jego stronę nieprawdziwe zarzuty.

