Czarna seria pożarów w Polsce to efekt działania Rosjan? Zastanawiające słowa Komorowskiego

– Na pewno to skłania do jakiegoś myślenia, że to nie jest naturalne, zwyczajne zjawisko. Tym bardziej, że są głosy, że pożar Marywilskiej mógł być efektem podpalenia – powiedział Bronisław Komorowski pytany o serię pożarów, do których w ostatnich dniach doszło w Polsce. – Póki policja niczego nie wskaże, prokuratura nie udowodni, straż pożarna nie zasugeruje, to radziłbym się wstrzymać z daleko idącymi wnioskami – dodał były prezydent w rozmowie z Radiem Zet.

Były prezydent został zapytany, czy czarna seria pożarów to może być efekt działań Rosjan. – To dosyć śmieszne by było z punktu widzenia ewentualnych rosyjskich zamysłów, podpalenie składowiska śmierci na Siekierkach. Świadczyłoby to o braku powagi działań rosyjskich. Nie wykluczam, ale brzmi dla mnie mało przekonująco tego rodzaju teza – ocenił.

