„Wprost” z największym wzrostem sprzedaży w kwietniu. Rosną zasięgi mediów PMPG

Według danych za kwiecień 2017 r. opublikowanych przez ZKDP, rozpowszechnienie płatne razem „Wprost” wyniosło 89 023 egzemplarze i było o 3 proc. wyższe niż w marcu.

Tygodnik "Wprost" wydawany przez PMPG jest dostępny w:

największych sieciach dystrybucji prasy: Ruch, HDS, Kolporter, salony Empik

w prenumeracie kolporterskiej i wydawniczej

alternatywnych sieciach dystrybucji prasy m.in. w restauracjach, hotelach, na lotniskach, w ekskluzywnych punktach usługowych

jako e-wydanie – na komputerach osobistych, tabletach i telefonach komórkowych poprzez strony ewydanie.wprost.pl i ewydanie.dorzeczy.pl oraz u dystrybutorów prasy elektronicznej.

w aplikacjach mobilnych dostępnych w AppStore i Google Play oraz w systemie Publico24

W kwietniu również na wysokim poziomie utrzymywały się statystki serwisów wydawanych przez grupę PMPG.

Dwukrotny wzrost w stosunku do kwietnia 2016 r. odnotował w tym roku serwis Wprost.pl, którego liczba użytkowników rok do roku wzrosła o ponad 30 proc., do ponad 2 milionów, a liczba odsłon – do blisko 6 mln. Rosnące zasięgi mediów grupy PMPG to efekt konsekwentnie realizowanej strategii budowy silnych brandów mediów zasięgowych poprzez dywersyfikację formatów i kanałów dostępu oraz rozbudowę portfolio uznanych, opiniotwórczych marek wydawanych tygodników o kolejne elementy, które budują trwałą relację z czytelnikami/użytkownikami.

Media grupy PMPG są również bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Tygodnik „Wprost” ma 189 tys. fanów na FB i ponad 442 tys. obserwujących na Twitterze.

W sumie media grupy PMPG Polskie Media notują dziś następujące zasięgi:

- 3 500 bezpośrednich uczestników wydarzeń organizowanych pod marką „Wprost” lub „Do Rzeczy”

- 220 000 czytelników drukowanych i cyfrowych wydań tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”

- 350 000 fanów na Facebooku

- 515 000 obserwujących na Twitterze

- 3 000 000 użytkowników serwisów internetowych Wprost.pl, DoRzeczy.pl, SuperHistoria.pl, Film.com.pl

- 11 000 000 odsłon serwisów internetowych.