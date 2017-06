Od jutra nowe zasady segregacji śmieci. Zobacz, co się zmienia

Jak informuje resort środowiska, wszystkie odpady będą dzielone na cztery główne frakcje. Do pojemnika w kolorze niebieskim wrzucać będziemy papier, do żółtego pojemnika - metale i tworzywa sztuczne, do zielonego - szkoło, a odpady biodegradowalne do pojemnika w kolorze brązowym. Dodatkowo samorząd będzie mógł zadecydować o sortowaniu szkła bezbarwnego i kolorowego.

Wejście w życie nowego systemu segregowania odpadów nie będzie się jednak odbywać natychmiastowo. Do 31 grudnia administratorzy będą mieli czas na odpowiednie oznakowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, natomiast do 30 czerwca 2022 - czas na wymianę pojemników na nowe, zgodne z Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.

Jak segregować śmieci?

Do pojemnika w napisem PAPIER należy wrzucać:

opakowania z papieru i tektury



gazety, czasopisma i ulotki



zeszyty

papier biurowy

Nie wolno wrzucać:

odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek,



kartonów po mleku i napojach



papieru lakierowanego i powleczonego folią



zanieczyszczonego papieru



papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych



Do pojemnika w napisem SZKŁO należy wrzucać:

butelki po napojach i żywności



słoiki



szklane opakowania po kosmetykach



Nie wrzucamy:

ceramiki, doniczek, porcelany



szkła okularowego i żaroodpornego



zniczy z zawartością wosku



żarówek, świetlówek i reflektorów



opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych



luster i szyb



Do pojemnika w napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE należy wrzucać:

butelki plastikowe



nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików



plastikowe opakowania,



torebki, worki foliowe



kartony po mleku/sokach



puszki po żywności



folię aluminiową



opakowania po środkach czystości, kosmetykach



Nie wrzucamy:

opakowań po lekach



zużytych baterii i akumulatorów



opakowań po farbach, lakierach i olejach



plastikowych zabawek



części samochodowych



zużytego sprzętu elektronicznego i AGD



Do pojemnika w napisem BIO należy wrzucać:

odpadki warzywne i owocowe



resztki jedzenia



gałęzie drzew i krzewów



skoszoną trawę, liście, kwiaty



trociny i korę drzew

Nie wrzucamy:

ziemi i kamieni



popiołu z węgla kamiennego



drewna impregnowanego



kości i odchodów zwierząt



oleju jadalnego



płyt wiórowych i pilśniowych

Do pojemnika w napisem ZMIESZANE należy wrzucać:

wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym



Nie wrzucamy: