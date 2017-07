Macierewicz: Nie było zaproszenia do Moskwy od Tatiany Anodiny

RMF FM przypomina, że we wrześniu ubiegłego roku Kazimierz Nowaczyk, wówczas wiceszef działającej przy MON podkomisji smoleńskiej twierdził, że szefowa Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, badającego wypadki lotnicze w Rosji wystosowała zaproszenie do Moskwy dla przedstawicieli polskiej podkomisji badającej sprawę katastrofy smoleńskiej. Kazimierz Nowaczyk podkreślał, że członkowie komisji chcieliby skorzystać z tego zaproszenia. Informacja o zaproszeniu wysłanym przez Tatianę Anodinę pojawiła się również w oficjalnym komunikacie MAK.

Tymczasem szef MON pytany o całą sprawę twierdzi, że żadnego zaproszenia do Moskwy nie było, a to, o którym mówił Kazimierz Nowaczyk nazwał niekonkretnym i publicystycznym. – Jeżeli takie zaproszenie konkretne, a nie publicystyczne, będzie przekazane, jeżeli zostanie zagwarantowana rzeczywiście możliwość badań, to bardzo chętnie to zrobimy – powiedział Antoni Macierewicz.

Polityk PiS zaznaczył jednak, że do spotkania może dojść tylko pod warunkiem, że Rosja odda Polsce wrak tupolewa, a pozostałe kwestie dotyczące katastrofy smoleńskiej takie jak prace archeologiczne będą mogły być prowadzone. Antoni Macierewicz podkreślił jednak, że nie zamierza prowadzić neocjacji za pośrednictwem mediów.