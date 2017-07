Wojciech Dąbrowski w poniedziałek wraca do „Sygnałów dnia”. „Państwa wsparcie bardzo pomogło”

Polskie Radio informuje w komunikacie, że Jacek Sobala spotkał się w czwartek z Rafałem Porzezińskim i Wojciechem Dąbrowskim, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości odnośnie doniesień medialnych o możliwym zwolnieniu dziennikarza.

„Strony oświadczają, iż z Redaktorem Wojciechem Dąbrowskim nie został rozwiązany stosunek pracy w Polskim Radiu. Prezes Zarządu Polskiego Radia deklaruje, iż w ogóle nie było takiego zamiaru oraz że nikt nie występował do Zarządu Polskiego Radia z takim wnioskiem. Strony wspólnie uzgodniły, że Redaktor Wojciech Dąbrowski od dnia 17 lipca wraca do prowadzenia audycji publicystycznych, w tym audycji „Sygnały Dnia”, a do 16 lipca przebywa na urlopie wypoczynkowym, tj. w terminie obustronnie uzgodnionym między stronami, co jest efektem dzisiejszych ustaleń” – poinformowano.

Wojciech Dąbrowski na swoim Twitterze podziękował za ciepłe słowa i wszelkie oznaki sympatii.

We wtorek 11 lipca portal 300polityka.pl poinformował, że bezpośrednim powodem decyzji o rozstaniu się Wojciecha Dąbrowskiego z Polskim Radiem jest piątkowy wywiad z premier Beatą Szydło. Dziennikarz przyznał, że poproszono go o wzięcie nieplanowanego urlopu z sugestią, że do pracy w Polskim Radiu nie ma już powrotu.

Podczas piątkowej rozmowy dziennikarz pytał m.in. premier Beatę Szydło o to dlaczego nie było jej w grupie, która spotkała się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. – To już kolejna taka sytuacja - można powiedzieć - gdzie jest pani w cieniu. Jak pani to skomentuje? – pytał Dąbrowski. Dziennikarz zapytał szefową rządu również o to, że nie przemawiała na niedawnym kongresie PiS oraz o decyzję UNESCO zakazującą dalszej wycinki w Puszczy Białowieskiej.