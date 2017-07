Przed Sejmem trwa protest środowisk opozycyjnych

Trwa pierwszy dzień ostatniego przed wakacjami posiedzenia Sejmu. Głównym tematem jest ustawa o Sądzie Najwyższym. Początkowo I czytanie tej ustawy zapowiadane było na środę 19 lipca, głosami posłów PiS postanowiono jednak wprowadzić ten punkt do porządku wtorkowych obrad.

Przed budynkiem parlamentu cały czas trwa protest środowisk opozycyjnych, m.in. Komitetu Obrony Demokracji. Wydarzenia sprzed Sejmu na bieżąco relacjonowane są w mediach społecznościowych.

Wieczorem protest przed Pałacem Prezydenckim

Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim ma odbyć się manifestacja opozycji przeciwko zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie opozycji chcą zorganizować protest przed Pałacem Prezydenckim przeciwko złożonej przez posłów PiS nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Parlamentarzyści będą apelować do Andrzeja Dudy, by wyraził swój sprzeciw wobec planowanej reformy SN. Wirtualna Polska ustaliła, że politycy opozycji spotkali się w poniedziałek wieczorem. Ustalili, że demonstracja odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Zdaniem WP przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych mają stawić się na manifestacji bez emblematów partyjnych. Później z mównicy sejmowej Kamila Gasiuk-Pihowicz potwierdziła, że o godz. 21:00 odbędzie się wspomniane zgromadzenie.