Ten klucz może doprowadzić do zabójcy. Policja prosi o pomoc w rozwiązaniu tajemniczej zbrodni

Ciało 38-letniej Krystyny Ch. znaleziono 25 lutego osoby, które pracowały przy wycince drzew. Obecni na miejscu zauważyli wystające z ziemi nogi i zaalarmowali policję. Przez wiele godzin technicy zabezpieczali miejsce i zbierali ślady. Niestety do dziś nie udało się ustalić przyczyny ani przebiegu morderstwa.

Jedyną rzeczą, jaką znaleziono przy ciele ofiary, był klucz do samochodu Kia (brak bliższych danych co do modelu samochodu) z charakterystycznym brelokiem. Osoby, które są w stanie powiedzieć cokolwiek na temat tego przedmiotu funkcjonariusze proszą o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy pod numerem telefonu 68 476 21 50, 68 476 21 76 lub 997.