Tusk wzruszony postawą obywateli. „To przypomniało mi najlepsze chwile z historii Polski”

Donald Tusk zaznaczył, że tysiące ludzi nie wyszło na ulice ze względu na to, żeby była „wyższa pensja albo jakiś przywilej”, a po to, aby bronic wolności i niezawisłości sędziów. – Wychodzą tysiące ludzi nie z nienawiści czy negatywnej emocji, tylko z ewidentnie troski o to, żeby Polska była lepsza. Byłem bardzo wzruszony, nie mogę o tym rozmawiać bez wzruszenia. To przypomniało mi najlepsze chwile z historii Polski, w których miałem okazję uczestniczyć. Tej energii nie można za żadne skarby zmarnować, bo to byłby grzech wyjątkowy – mówił. Jak przekonywał, nie należy komentować - jak słyszy z ust ministrów - że to „przypadkowi turyści i spacerowicze”. – Już nie mówiąc o kanaliach itd. – dodał.

Zaapelował następnie do prezydenta Andrzeja Dudy. – Nie musi mnie przyjmować, przeżyję, zrobi ze swoim podpisem co uważa za stosowne, ale niech nie lekceważy, nie ze względu na swój interes polityczny, tych ludzi, bo to, jakże zacytuję klasyka „na ulicę wyszło samo dobro ” – podkreślił.

„Najważniejsze, żeby ludzie się nie zniechęcali”

Były premier przyznał, że „za dużo widział w życiu tego typu momentów historycznych, żeby był łatwym optymistą” . – Nie ma się co tutaj pocieszać. Wydaje mi się, że jak na dzisiaj strona rządząca, większość rządowa jest zdeterminowana, żeby to złe z punktu widzenia Europy i Polski prawo wprowadzić. Wydaje się, że nie ma dzisiaj opinia publiczna wystarczających instrumentów, żeby to zablokować – tłumaczył. – Być może trzeba będzie odrobinę cierpliwości, może więcej wzajemnego zrozumienia. Najważniejsze, żeby ci, którzy tak serdecznie zareagowali na to, co się dzieje w Polsce, żeby się nie zniechęcili – dodał.