Twórca „House of Cards” śledzi wydarzenia w Polsce. „Pokazują nam, jak to się robi”

Beau Willimon, odpowiedzialny za scenariusz w serialu politycznym „House of Cards”, odniósł się na swoim Twitterze do wydarzeń z ostatnich dni w Polsce. Opublikował zdjęcia z kilku demonstracji w polskich miastach i opatrzył je podpisem: „Polska pokazuje nam teraz, jak to się robi. Zwykli obywatele przeciwsawiają się autorytarnej władzy”.

Scenarzysta odpowiedzialny za wydarzenia w najpopularniejszym obecnie politycznym thrillerze zdobywał wcześniej doświadczenie w prawdziwej polityce. 1998 pracował jako wolontariusz w kampanii Charlesa Schumera w wyborach do Senatu. Współpracował także z Hillary Clinton, Billem Bradleyem i Howardem Deanem. Scenariusz do pierwszego odcinka hitowego serialu Netflixa napisał w 2012 roku.

Serial „House of cards” opowiada o karierze bezwzględnego amerykańskiego polityka - Franka Underwooda. Chwytając się różnego rodzaju podstępów, a nawet posuwając do przestępstw, grany przez Kevina Spacey Underwood zdobywa coraz większą władzę, która stanowi jedyny cel jego życia.