Ultimatum KE. Schetyna apeluje do prezydenta o nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych

– To jest ważny sygnał potwierdzający te ostrzeżenia, które płynęły z Brukseli, odnośnie oceny decyzji prawnych polskiego rządu, polskiego parlamentu. Wydaje się, że decyzja o dwóch wetach prezydenta Dudy zmienia tę sytuację, ale jak słyszeliśmy - nie do końca. Bardzo wyraźnie widzimy, że sprawa ustawy o ustroju sądów powszechnych wraca i ona będzie rozpatrywana w Komisji Europejskiej. Ten bardzo wyraźny sygnał, czyli sugestia odnośnie poprawek tych zapisów musi być przyjęta przez stronę polską – mówił na briefingu w Sejmie szef Platformy Obywatelskiej.

Zwrócił się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy. – Nie mam zbyt dużej wiary, że zrobi to polski rząd, że zrobi to polska premier, dlatego uważam, że w tej sytuacji, wychodząc naprzeciw także tym dziesiątką tysięcy Polaków protestach w ostatnich dniach, to prezydent Duda powinien mieć inicjatywę i w ramach rozpoczęcia projektu nowej legislacji, przygotowania dwóch nowych projektów ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym powinien także – takie jest moje oczekiwanie – poprawić tę ustawę o ustroju sądów powszechnych – mówił.

Zaznaczył, że odpowiedziałoby to na „wielkie wezwanie i prośbę o trzecie weto, które słyszeliśmy wczoraj i w ostatnich dniach na ulicach polskich miast”. – To także pokazałoby, że możemy rozmawiać w nowej sytuacji w nowy sposób. Takie zachowanie jest też oczekiwane przez Komisję Europejską. Myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich partii opozycyjnych - jesteśmy otwarci na rozmowę o tych nowych zapisach, o tych nowych projektach ale także liczymy i oczekujemy, że prezydent Duda weźmie pod uwagę i przygotuje nowelizację ustawy o sądach powszechnych – podkreślił.

Decyzja KE

Przypomnijmy, w związku ze zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości, Komisja Europejska postanowiła dać polskiemu rządowi jeden miesiąc na zmianę sprzecznego z zasadami UE prawa.

– Prosimy władze Polski, aby nie podejmowały żadnych kroków, aby nie zmuszali sędziów Sadu Najwyższego do odejścia. Jeśli rząd nie zastosuje się do rekomendacji, natychmiast uruchomimy artykuł 7. – mówił Frans Timmermans. – Uważamy, że te propozycje nie są zgodne ze zobowiązaniami europejskimi oraz zobowiązaniami wobec konstytucji. Każdy obywatel polski ma prawo do niezawisłego systemu sądownictwa. Wolne sądy są podstawą Unii Europejskiej – podkreślał.