Apel do Niemców w TVP Info. „Z waszych podatków Hitler finansował mordowanie ludzi. Przeproście”

Spot wyemitowano w TVP Info na początku programu „Minęła 20”, zamieszczono go także na twitterowym koncie stacji. Nagranie, trwające prawie 42 sekundy, zaczyna się od słów, które odczytuje niemiecki lektor, a na ekranie pojawia się tłumaczenie: „Niemcy, to wy w demokratycznych wyborach wybraliście Adolfa Hitlera i NSDAP! To z waszych podatków Adolf Hitler finansował zbrodnie i mordowanie ludzi!”.

Następnie pojawiają się zdjęcia, na których pojawiają się logotypy takich firm, jak Siemens czy Hugo Boss. Wtedy lektor czyta „Niemcy, to wasze firmy bogaciły się na grabieniu i mordowaniu obywateli Polski i innych państw!”.

„To wy karaliście śmiercią Polaków ratujących Żydów! To wasze państwo zbudowało obozy śmierci w okupowanej przez was Europie!” – można usłyszeć na nagraniu. Na koniec w spocie zawarto wezwanie: „Niemcy, nie zakłamujcie historii. Przeproście Karola Tanderę (w napisy na nagraniu wkradł się błąd, chodzi o Karola Tenderę – red.) i inne swoje ofiary”.

Spot wywołał spore zainteresowanie w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Twitterze. Oprócz głosów pochwalających taki apel zawarty w nagraniu, pojawiły się też takie, wskazujące na to, że m.in. znaczna większość osób, które mogły głosować w latach 30. na NSDAP nie żyje, a także że wśród obywateli III Rzeszy było wielu, którzy sprzeciwiali się hitlerowskiemu reżimowi.

Nagranie pojawiło się w TVP przed tym, jak minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oznajmił, że Niemcy są winne Polsce reparacje. Dzień później poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk w rozmowie z Polską Agencją Prasową oświadczył, że w Biurze Analiz Sejmowych powstaje analiza dotycząca reparacji wojennych od Niemiec.