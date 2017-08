Afera reprywatyzacyjna. Liroy-Marzec ujawnił, kim jest kurator z Karaibów

Piotr Liroy-Marzec na konferencji prasowej z dyrektorem swojego biura poselskiego Maciejem Maciejowskim poinformowali, że Steven Bartlett figuruje jako kurator dla spadkobierców niektórych reprywatyzowanych nieruchomości w Warszawie. Portal wPolityce.pl przypomina, że Barlett był m.in. kuratorem, który reprezentował zaginionego w czasie wojny Rubina Openheima, jednego ze spadkobierców nieruchomości przy ul. Siennej 29.

Maciejowski w rozmowie z wPolityce.pl podkreślał, że co do ustaleń ws. Barletta nie ma wątpliwości. – To jest efekt pracy kilkuosobowego zespołu ludzi z warszawskiego oddziału naszego stowarzyszenia „Skuteczni”. Sprawdzaliśmy dane z KRS, media społecznościowe, analizowaliśmy akta, które są dostępne publicznie – przekonywał. – Bartlett odmawia teraz odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, powinien zostać przesłuchany – dodał.

Uchylona decyzja

4 sierpnia komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję władz Warszawy w sprawie działki przy dawnej Siennej 29, znajdującej się w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Decyzja komisji kierowanej przez wiceministra Patryka Jakiego została opatrzona klauzulą natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wskazano, że prawo zostało rażąco naruszone m.in. w zakresie nieprzestrzegania zasady bezstronności i obiektywizmu. Posiedzenie komisji odbywało się za zamkniętymi drzwiami, a jej postanowienie przekazał przewodniczący.

Sprawa działki przy Siennej 29 wiąże się ze sprawą działki pod dawnym adresem Chmielna 70. W 2012 roku decyzją władz Warszawy prawo wieczystego użytkowania tej nieruchomości zostało przyznane biznesmenowi Maciejowi M. W maju Prokuratura Regionalna we Wrocławiu postawiła zarzuty ws. reprywatyzacji m.in. Siennej 29 Maciejowi M. i rzeczoznawcy Michałowi Sz.