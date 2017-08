Shirley Watts o Pride of Poland: Szefowie aukcji to porażka

Na tegorocznej aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim. Pride of Poland, sprzedano jedynie sześć koni z krajowej hodowli. Cztery konie z Janowa wylicytowano za 327 tys. euro, a ze stadniny z Michałowa – 83 tys. Pozostałe 25 koni wróciło do stajni, ponieważ nie udało się osiągnąć ceny minimalnej. W sumie aukcja przyniosła zysk w wysokości 410 tysięcy euro. To znacznie mniej niż w poprzednich latach. Dla porównania, w 2015 roku zyskano blisko 4 miliony euro.

Ten kiepski wynik skomentowała w rozmowie z portalem money.pl Shirley Watts, żona perkusisty The Rolling Stones, która w kwietniu 2016 roku zabrała ze stadniny w Janowie Podlaskim swoje dwie klacze, po tym, jak padły tam inne należące do niej konie. Jak przekonywała, dopóki stadniną zajmowali się profesjonaliści, była "szczęśliwa". – Nie jestem zaskoczona niepowodzeniem polskiej aukcji. Jej szefowie to porażka – powiedziała.

Oprócz tego Watts ujawniła, że wspiera zorganizowanie konkurencyjnej dla Pride of Poland aukcji. Zaprzeczyła przy tym, że weźmie udział w samej aukcji.

W związku z kiepskimi wynikami aukcji Pride of Poland byli dyrektorzy stadnin, którzy zostali zwolnieni przez obecne władze, zorganizują własną aukcję koni. Krakowska Aukcja Koni Arabskich ma się odbyć 8 września w Michałowicach. Za jej organizację są odpowiedzialni była inspektor w ANR Anna Stojanowska, wieloletnia organizatorka aukcji w Janowie Beata Mazur oraz byli prezesi stadnin w Michałowie i Janowie Jerzy Białobok, oraz Marek Trela. Pod młotek ma pójść 30 koni.