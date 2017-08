Część rodzin czeka przerwa w otrzymywaniu 500+? Wiceminister potwierdza

Przez cały sierpień urzędnicy czekają na wnioski w ramach flagowego rządowego programu. Tylko rodziny, których aplikacja zostanie w tym czasie rozpatrzona, mogą liczyć na kontynuację wypłat świadczenia w październiku bez przerwy. W sobotę wiceminister Bartosz Marczuk podał dane na czwartek 17 sierpnia. „500+ idzie sprawnie. Dane:na koniec czwartku: 978 tys. wniosków i już 95 tys. decyzji. Dziękuję gminom za sprawność” - napisał członek rządu. Jak podkreślił, 345 tys. wniosków do soboty zostało złożonych online.

Jeden z twitterowiczów zwrócił jednak uwagę, że minęła ponad połowa miesiąca, a zweryfikowany został średnio co 10 wniosek. „Czy taka statystyka oznacza, że część osób może zaliczyć przerwę w wypłacaniu świadczeń w październiku?” – spytał Marczuka. Wiceminister odparł wprost: „Tak. Niektórzy być może wolą kumulację na święta. Najważniejsze: jeśli złożą do października, dostaną (świadczenia - red.) za wszystkie miesiące.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.