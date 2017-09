Fundacja związana z ojcem Rydzykiem otrzyma 19,5 mln zł dofinansowania na budowę ciepłowni

Geotermia Toruń złożyła wniosek o dofinansowanie w tamach programu Infrastruktura i Środowisko z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najwięcej otrzymają spółka G-Term Energy na odwierty w Starogardzie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie na budowę instalacji wykorzystującej biomasę. 19,5 miliona złotych otrzyma spółka Geotermia Toruń związana z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Toruńska Geotermia wyceniła łącznie na 40,3 mln zł koszt całego projektu, który ma polegać na budowie ciepłowni geotermalnej przy wykorzystaniu dwóch istniejących otworów.

O tym, że redemptoryści chcą wykorzystywać wody geotermalne m.in. do celów uzdrowiskowych czy też ogrzania części budynków w zachodniej części Torunia mówiono już od dawana. W tym celu w 2008 roku powołano spółkę Geotermia Toruń. Jej prezesem jest Jan Król, który według informacji portalu Onet.pl jest prawą ręką ojca Tadeusza Rydzyka. To właśnie Król wspólnie z szefem Radia Maryja i Telewizji Trwam zakładał fundację Lux Veritatis, z którą w 2007 roku NFOŚiGW zawierał umowę na dofinansowanie prac geologicznych mających na celu poszukiwanie zasobów wód geotermalnych. W 2008 roku umowa została wypowiedziana, za co w ubiegłym roku fundusz przyznał Lux Veritatis odszkodowanie w wysokości 26,5 miliona złotych.