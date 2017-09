Pietrzak chce zbudować w Warszawie łuk triumfalny. Przedstawił wstępne plany

Towarzystwo Patriotyczne stara się o budowę Łuku Triumfalnego od dwóch lat. W ten sposób artysta ma zostać uczczona Bitwa Warszawska z 1920 roku. Jan Pietrzak podkreślił podczas konferencji prasowej w Domu Dziennikarza, że główny spór dotyczy lokalizacji monumentu, ponieważ według niego stołeczny ratusz nie chciał wyznaczyć miejsca, w którym mógłby się znaleźć łuk. – To uniemożliwiało rozpoczęcie planowania budowy – tłumaczył. – Były straszne kłopoty ze znalezieniem działki w tej materii miejskiej – tłumaczył Pietrzak. Wówczas – jak mówił – z pomocą przyszedł architekt Marek Skrzyński, współpracownik Towarzystwa Patriotycznego.

– On wynalazł taki projekt w głowie, że jak zbudujemy łuk w Wiśle, to będziemy jak najmniej podlegać władzom Warszawy – mówił i dodał, że rzeka w dużej mierze podlega ministerstwu środowiska, a nie miastu. – Chodzi o to, żeby wykiwać władze Warszawy i zbudować łuk w nurcie Wisły. Członkowie Towarzystwa Patriotycznego nie poddają się i prowadzą szereg działań w celu zbudowania łuku – przyznał.

Jan Pietrzak wyjaśnił, że łuk triumfalny miałby stanąć na Wiśle. Zgodnie z projektem autorstwa Marka Skrzyńskiego, miałby on być widoczny z każdego miejsca w Warszawie. Według koncepcji architekta, ma mieć około 150-200 metrów wysokości i przypominać wieże. Pomiędzy jego pylonami miałaby przepływać rzeka Wisła. Monument miałby być zwieńczony architektoniczną koroną, na której umieszczono by taras widokowy.