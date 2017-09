Groźny wypadek z udziałem posłów Kukiz'15. „Samochód nadaje się do kasacji”

Do wypadku miało dojść w nocy 12 sierpnia przy ul. Wawelskiej w Warszawie, kiedy poseł Rzymkowski wracał z wyjazdu zagranicznego. Portal wPolityce.pl cytuje słowa jednego ze świadków zdarzenia. To taksówkarz, który miał nagrać wypadek. Jego zdaniem audi, w którym znajdowało się prawdopodobnie ok. pięciu osób uderzyło w bok prawidłowo jadącego samochodu Rzymkowskiego z prędkością ok. 140 km/h. W aucie posła znajdował się jego klubowy kolega Bartosz Józwiak.

„Samochód tylko do kasacji”

Jak podaje wPolityce.pl, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Mariusz Ciarka, potwierdził, że 12 sierpnia doszło do opisywanego zdarzenia, a sprawca – kierowca audi – został ukarany mandatem.

Nieoficjalnie poinformowano, że samochód posła Rzymkowskiego nadaje się tylko do kasacji. Z kolei jeden z pasażerów audi, którego właściciel spowodował wypadek w stolicy, uciekł z miejsca zdarzenia.