Wałęsa: Zrzekam się nagrody Człowieka Roku przyznanej mi przez Forum Ekonomiczne

W przeszłości laureatami Nagrody Człowieka Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Janusz Lewandowski, Vaclav Havel, Aleksander Kwaśniewski i Jan Paweł II.

Przypomnijmy, premier Beata Szydło we wtorek 5 września odebrała nagrodę Człowieka Roku Forum Ekonomicznego Krynica 2017. Szefowa rządu pokonała m.in. ministra Mateusza Morawieckiego i prof. Adama Strzembosza. Wyróżnienie wręczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. – Jest to nagroda dla całego naszego środowiska, wszystkich tych, którzy pisali program PiS – mówiła premier, odbierając wyróżnienie. Szefowa rządu podziękowała też Jarosławowi Kaczyńskiemu. – To jego wizja i determinacja zaowocowały tym, że zwyciężyliśmy – zaznaczyła.

Viktor Orban Człowiekiem Roku XXVI Forum Ekonomicznego

W 2016 roku nagrodę Człowieka Roku XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy otrzymał premier Węgier Viktor Orban. W laudacji na cześć Człowieka Roku 2015 Igor Janke, prezes Instytutu Wolności przypomniał, że podczas pogrzebu Imre Nagy'ego młodzieżowy aktywista Viktor Orban wygłosił przemówienie które wstrząsnęło Węgrami. Mówił wówczas o konieczności natychmiastowego wycofania wojsk sowieckich z terytorium Węgier. – Przez następne 26 lat regularnie wstrząsał życiem publicznym Węgier – dodał. Janke przytoczył także relacje prasy europejskiej, które donosiły, że kraj rządzony z Budapesztu będzie kolejnym po Grecji bankrutem w Unii Europejskiej. Wbrew tym ostrzeżeniom, Węgry są na ścieżce wzrostu gospodarczego, choć reformy wdrażane przez rządy Viktora Orbana wydawały się być szokującymi.