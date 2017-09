„19 milionów powodów do dymisji”. PO publikuje nowy spot i uderza w rząd oraz PFN

– W normalnym, demokratycznym kraju za takie nadużycia władzy premier rządu podałaby się do dymisji. Żądamy w imieniu obywateli natychmiastowego zaprzestania finansowania przez spółki skarbu państwa PFN – mówił Mariusz Witczak. – To już należy nazwać układem zamkniętym. Znajomi pani premier związani z PiS dostają pieniądze od fundacji, wcześniej fundacja dostaje pieniądze od SSP, służby nie reagują, premier wychodzi na konferencję, promuje to. Dokładnie układ zamknięty. Prokuratura śpi, CBA śpi, wielka afera – mówił Marcin Kierwiński, żądając w trybie pilnym zwołania sejmowej Komisji Skarbu.

Politycy PO zaprezentowali również spot, w którym, jak mówiła posłanka Monika Wielichowska, pokazują sieć powiązań ludzi PiS z kampanią PFN. Platforma Obywatelska zażądała również wstrzymania transferów pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa do Polskiej Fundacji Narodowej. – Ten film w krótki sposób, ale jakże dobitny zobrazował państwo PiS w soczewce, w pigułce, symbol władzy PiS-u. Pokazał pajęczynę, obłudę, kłamstwa i relacje, dziwne powiązania i połączenia. W dodatku żadna instytucja państwa nie chce zająć się aferą billboardowa – mówiła Monika Wielichowska na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej.

Wcześniej PO informowała o złożeniu zawiadomienia do CBA w sprawie kampanii bilboardowej Polskiej Fundacji Narodowej.Podczas konferencji prasowej posłanka PO Monika Wielichowska tłumaczyła, że Polska Fundacja Narodowa miała się zajmować budowaniem marki Polska za granicą. – Tymczasem zamiast na tę misję, środki przeznacza na walkę polityczną PiS-u z opozycją, a także z prezydentem Andrzejem Dudą – powiedziała Wielichowska dodając, że środki, którymi dysponuje Fundacja pochodzą ze spółek Skarbu Państwa.