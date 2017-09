Pawłowicz napisała o samobójstwie 14-letniego Kacpra. Oburzeni internauci żądają „medialnego bojkotu” posłanki PiS

Sprawę śmierci 14-letniego Kacpra z Gorczyna w województwie łódzkim nagłośnił pisarz Jacek Dehnel oraz NOWA TV. Nastolatek był prześladowany przez rówieśników. We wrześniu chłopiec rozpoczął naukę w nowej szkole w Łasku. Do poprzedniego gimnazjum nie chciał chodzić, ponieważ był szykanowany przez innych uczniów. O tym, że nastolatek jest prześladowany wiedzieli zarówno nauczyciele, jak i dyrekcja szkoły, jednak nikt nie podjął w tej sprawie żadnych działań. Rodzina Kacpra mówi, że 14-latek był grzecznym chłopcem. – Gnębili go z różnych powodów: że miał inną orientację, że inaczej się ubierał. Mój syn był za wrażliwy na te czasy. W porę nie zareagował żaden z pedagogów, a przecież problemy nastolatka nie pojawiły się z dnia na dzień – mówiła w rozmowie z NOWA TV matka chłopca. Jego dziadek dodał, że Kacper był dla innych niewygodny, ponieważ w porównaniu do pozostałych uczniów był bardzo grzecznym chłopcem. W nowym gimnazjum Kacper również stał się obiektem drwin. 14-latek nie zniósł dręczenia oraz szykan i popełnił samobójstwo.

„Mordercza nietolerancja”

Do sprawy samobójstwa chłopca odniosła się posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. „Liberalno-lewackie środowiska najpierw propagują wśród dzieci i młodzieży podatnych na różne niestandardowe zachowania – nienaturalne postawy i relacje, a potem, gdy te zaburzone zachowania są przez rówieśników brutalnie wytykane,i w skrajnych sytuacjach kończą się tragicznie, to lewaccy ideolodzy patologii obyczajowych odwracają kota ogonem i fałszywie, bezczelnie lamentują nad »morderczą nietolerancją« rówieśników” – uważa.

„Nie siejcie patologii, nie będzie jej śmiertelnego żniwa. Nie demoralizujcie dzieci i młodzieży, dajcie im w spokoju, zgodnie z naturą przeżyć ich dzieciństwo i młodość” – dodała na koniec Pawłowicz.

„Hańba dla Sejmu i dla Polski”

Na wpis posłanki ostro zareagował lider partii Razem Adrian Zandberg. „Nie ma słów na bydlactwo, którego dopuściła się dziś Krystyna Pawłowicz. Te podłe słowa o śmierci dziecka to hańba dla Sejmu i dla Polski” – napisał na Twitterze.

Z kolei blogerka kataryna w reakcji na wpis Pawłowicz, zażądała medialnego bojkotu posłanki PiS.