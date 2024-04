Leszek Miller uderza w posłankę Lewicy. „Nieładnie kłamać na progu kampanii”

W sobotę Lewica przedstawiła swoje „jedynki” w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podczas warszawskiej konwencji wielokrotnie odwoływano się do rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej i podkreślano udział w tym procesie polityków Lewicy.

Scheuring-Wielgus: Kluczowe głosowanie na Lewicę, która wprowadziła Polskę do Unii

Jedną z osób, które zabierały głos podczas sobotniej konwencji była posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, kandydatka Lewicy w eurowyborach z województwa wielkopolskiego.

– Gdy myślę o Europie, to przypomina mi się połowa lat dziewięćdziesiątych. Byłam wtedy studentką, która wyjeżdżała do Londynu. Do pracy. Oczywiście na czarno. [...] Chodziłam po tym pięknym, dostojnym i europejskim Londynie i zastanawiałam się czy Warszawa kiedyś też będzie stolicą państwa unijnego. Czy będą nas chcieli do Unii, czy wszyscy się na to zgodzą. Marzyłam o tym, żebym była Europejką w całości. A nie tylko geograficznie. I to się stało. W 2004 roku. Na pełnych prawach weszliśmy do Europy. Na miejsce, które nam się należało – mówiła posłanka podczas konwencji.

Następnie przytoczyła dane na temat poparcia dla Unii wśród Polaków. – Dziś 82% z nas uważa, że Polska zyskuje na członkostwie w Unii Europejskiej. 75% z nas postrzega członkostwo Polski w UE za ważne. Unia Europejska jest Polską, a Polska jest Unią Europejską – podkreślała posłanka. – Silna zjednoczona unia to dla nas dobry scenariusz. Jeśli jesteśmy w tej rodzinie, to nie musimy się bać o życie naszych bliskich. Dlatego kluczowe jest, by 9 czerwca zagłosować na Lewicę, która wprowadziła Polskę do Unii, stoi za słabszymi. Demokracja, wolność, nasza obecność w Unii Europejskiej nie są dane raz na zawsze – oceniła.

Miller ocenia słowa Scheuring-Wielgus: To nieprawda

W niedzielę słowa posłanki Scheuring-Wielgus skomentował były premier Leszek Miller, który był szefem rządu w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Miller obecnie jest eurodeputowanym wybranym z list Koalicji Europejskiej, ale na kolejną kadencję nie startuje.

„Joanna Scheuring-Wielgus nawołuje żeby 9 czerwca zagłosować na Lewicę, bo »Lewica wprowadziła Polskę do UE«. To nieprawda. Polskę do Unii Europejskiej wprowadziła koalicja SLD, UP, PSL albo jak kto woli rząd Leszka Millera” – napisał były premier w portalu X. „To nieładnie kłamać i to na progu kampanii wyborczej” – dodał.

