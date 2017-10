Błaszczak: PO rozsiewa „fake newsy” na temat ustawy dezubekizacyjnej

W wywiadzie radiowym minister spraw wewnętrznych i administracji zapewniał, że ustawa dezubekizacyjna nie obejmie milicjantów, strażaków i lekarzy. Jedynie byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa będą więc mieli faktycznie obniżone emerytury. Według szacunków MSWiA ma to być 39 tys. osób, a dochody z tego tytułu wynieść mają około pół miliarda złotych. – Żeby uzyskać wyłączenie z obowiązywania tej ustawy, trzeba spełniać dwa kryteria łącznie: po pierwsze czas służby w SB musi być krótki, po drugie już w wolnej Polsce ten ktoś musiał wykazać się rzetelną służbą, w szczególności z narażeniem zdrowia i życia – podkreślał.

Minister Błaszczak oskarżył też posłów Platformy Obywatelskiej o rozsiewanie fałszywych informacji na temat ustawy dezubekizacyjnej. – To są „fake newsy”, to jest kampania organizowana przez tych, którzy bronią przywilejów ubeckich i esbeckich. Politycy Platformy Obywatelskiej należą do tego grona – podkreślał. – Dla mnie jest to przejaw tego, że opadły maski tych, którzy siebie nazywali politykami wywodzącymi swoje korzenie z dorobku „Solidarności”. Nie, oni nawiązują do SB-eków, do tych, którzy byli zbrojnym ramieniem partii komunistycznej – dowodził.

Ustawa dezubekizacyjna

Na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej prawie 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL od 1 października będzie miało obniżone emerytury i renty. W myśl nowych przepisów, za służbę na rzecz totalitarnego państwa od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. zostaną obniżone emerytury. Od 1 października 2017 r. maksymalna emerytura tych osób nie będzie mogła być wyższa niż średnie świadczenie w ZUS (emerytura - ok. 2,1 tys. zł brutto, renta - 1 640 zł brutto, renta rodzinna - do 1850 zł brutto).