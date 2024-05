Makabryczne odkrycie w Małopolsce. „Najprawdopodobniej są to szczątki dwojga dzieci”

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Wola Szczucińska (gm. Szczucin, pow. dąbrowski) w Małopolsce mogło dojść do tragedii. Jak podało RMF FM, za domem mundurowi odnaleźli „ognisko, a w nim ludzkie szczątki”.

Makabra w Małopolsce. Znaleziono szczątki dzieci

– Najprawdopodobniej są to szczątki dwojga dzieci – przekazała w rozmowie z rozgłośnią podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. – Wszystko wskazuje na to, że do ich śmierci przyczyniła się mieszkająca z nimi 40-letnia matka – dodała. Ze wstępnych ustaleń wynika, że chodzi o dzieci w wieku 3 i 5 lat.

Na miejscu pracują policjanci, ekipa dochodzeniowo-śledcza oraz technicy kryminalistyki. Prowadzone działania odbywają się pod nadzorem prokuratora. Trwa zabezpieczanie śladów. Prawdopodobnie szczątki zostaną skierowane na sekcję. Wiadomo, że pod adresem, gdzie doszło do tragedii, nie była wszczynana procedura niebieskiej karty. RMF FM, powołując się na słowa policjantki, przekazało, że prokurator po zakończeniu działań podejmie decyzję w sprawie ewentualnego zatrzymania matki dwóch dziewczynek.

