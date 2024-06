Kogo poprą Polacy w wyborach prezydenckich? Możliwa II tura, Gawryluk wchodzi do gry

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdzono, którzy kandydaci na prezydenta RP cieszą się obecnie największym poparciem.

„Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory na prezydenta RP, na kogo Pan/Pani oddał/aby swój głos?” – brzmiało pytanie. Autorzy sondażu wytypowali najbardziej prawdopodobnych kandydatów na dzisiaj, choć partie nie wskazały ich jeszcze oficjalnie.

Wybory prezydenckie 2025. Trzaskowski na czele, Gawryluk za Hołownią

Pierwszą turę wygrałby obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego poparło 29,2 proc. respondentów. Za nim uplasował się były premier Mateusz Morawiecki (25,6 proc. poparcia w sondażu).

To oznacza, że w drugiej turze wyborów zmierzyliby się kandydaci KO i PiS. Podium zamyka Szymon Hołownia, który mógłby liczyć na 10,2 proc. głosów. Po piętach depcze mu Dorota Gawryluk, na którą głos chciałoby oddać 8,2 proc. respondentów. O starcie dziennikarki w wyborach w 2025 roku mówi się coraz głośniej, choć nadal go nie potwierdziła. Miejsce piąte zajął wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak (7,9 proc. poparcia). Najmniej osób wskazało na ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk (3,4 proc.).

Politolog, prof. UW Rafał Chwedoruk zauważył, że „partie są potęgą”. Zwrócił uwagę, że jeśli wziąć pod uwagę kontekst korelacji między sondażem a poparciem partyjnym, znajduje się ono na podobnym poziomie. W jego ocenie głównym przegranym tego badania jest lider Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

– Strata 15 punktów procentowych do Mateusza Morawieckiego to przepaść. Tylko jakaś katastrofa PiS mogłaby to zmienić – stwierdził.

O możliwym starcie Doroty Gawryluk w wyborach jako pierwsza informowała w lutym Polityka Insight. Według informatorów Wirtualnej Polski świadczy o tym m.in. zmiana nazwy Stowarzyszenia Program Czysta Polska na Stowarzyszenie Lepsza Polska. „Lepsza Polska” to także nazwa programu publicystycznego Gawryluk.

Czytaj też:

Tusk zdecyduje się kandydować na prezydenta? „Hołownia zaczyna kombinować, jak przedłużyć marszałkowanie”Czytaj też:

Kogo PiS wystawi w wyborach prezydenckich? Łapiński: Powtórzenie „manewru z Dudą” nie będzie proste