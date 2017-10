Jerzy Owsiak zdradził, jaki będzie cel najbliższej zbiórki WOŚP

26. Finał WOŚP zaplanowano na niedzielę 14 stycznia 2018 roku. Celem zbiórki będzie pozyskanie środków dla podstawowych oddziałów neonatologicznych, czyli poświęconych leczeniu schorzeń, wrodzonych wad oraz prawidłowego rozwoju noworodków. Prezes fundacji powiedział, że wybór celu, to co roku najtrudniejsza decyzja, jaka musi podjąć zarząd. – Przez cały czas napływają do nas sygnały i informacje o tym, jakie są braki w szpitalach, jakie dziedziny medycyny wymagają pilnej interwencji. Piszą do nas lekarze, personel medyczny, autorytety w świecie medycyny, ale często także pacjenci i rodzice dzieci leczonych w szpitalach – tłumaczył Owsiak. Dodał też, że potrzeby są ogromne, a fundacja musi mieć pewność, że uda się jej zrealizować założenia. – To nie jest łatwe. Wszyscy, zwłaszcza w ostatnich dniach widzimy, z jak wieloma bolączkami boryka się dziś cały system ochrony zdrowia w Polsce – stwierdził organizator WOŚP.

Za zebrane podczas finału pieniądze fundacja zakupi m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne a także sprzęt diagnostyczny, taki jak np. specjalistyczne aparaty USG czy pulsoksymetry.

Informacja o temacie 27. finału WOŚP została podana do publicznej wiadomości tuż po tym, jak Fundacja WOŚP podjęła próbę pobicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Wstępne dane mówią ponad o 85 tysiącach osób, które wzięły w udział w przedsięwzięciu.