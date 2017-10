Odwołano spotkanie Szydło - Erdogan. Rzecznik rządu podał powód

Rzecznik rządu Rafał Bochenek w rozmowie z Polską Agencją Prasową jako powód odwołania spotkania podał „sytuację wewnętrzną w Turcji” i konieczność osobistego zaangażowania prezydenta. – Obie strony zdecydowały o przełożeniu spotkania na inny, dogodny termin – zaznaczył Bochenek.

W czasie, gdy prezydent Recep Erdogan przebywa w Polsce, w tureckim Mersin doszło do zamachu bombowego na autokar z funkcjonariuszami policji. Wstępne doniesienia mówią o kilkunastu rannych osobach. W prowincji prowincji Sirnak w pobliżu granicy Turcji z Irakiem doszło z kolei do zawalenia się nielegalnie działającej kopalni węgla. Na miejscu zginęło sześciu górników, jeden wciąż jest poszukiwany.

Spotkanie z prezydentem

Przypomnijmy, że wcześniej we wtorek miało miejsce spotkanie Erogana z prezydentem Andrzejem Dudą. Po ceremonii oficjalnego powitania, która odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, przywódcy Polski i Turcji porozmawiali w cztery oczy, pod ich przewodnictwem odbyło się także spotkanie plenarne delegacji obu krajów. – Polska popierała i popiera starania Turcji o wstąpienie do UE. Turcja od wielu lat aspiruje do UE. Odbyliśmy z prezydentem także na ten temat bardzo szczerą rozmowę. Rozmawialiśmy również o sytuacji wewnętrznej w Turcji, która ma miejsce teraz, po tragicznych, dramatycznych wydarzeniach, po próbie zamachu stanu, do jakiej w Turcji doszło w zeszłym roku. Była to bardzo szczera, długa rozmowa z prezydentem. Cały czas podkreślam: mam nadzieję, że drogi Turcji i UE będą nadal podążały w tym samym kierunku i że efektem tego wspólnego podążania będzie pełne członkostwo w UE – mówił Andrzej Duda.

