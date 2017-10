Prezydent: Polska popierała i popiera starania Turcji o wstąpienie do UE

Po ceremonii oficjalnego powitania, która odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, przywódcy Polski i Turcji rozmawiali w cztery oczy, pod ich przewodnictwem odbyło się także spotkanie plenarne delegacji obu krajów. – Polska popierała i popiera starania Turcji o wstąpienie do UE. – Turcja od wielu lat aspiruje do UE. Odbyliśmy z prezydentem także na ten temat bardzo szczerą rozmowę. Rozmawialiśmy również o sytuacji wewnętrznej w Turcji, która ma miejsce teraz, po tragicznych, dramatycznych wydarzeniach, po próbie zamachu stanu, do jakiej w Turcji doszło w zeszłym roku. Była to bardzo szczera, długa rozmowa z prezydentem. Cały czas podkreślam: mam nadzieję, że drogi Turcji i UE będą nadal podążały w tym samym kierunku i że efektem tego wspólnego podążania będzie pełne członkostwo w UE – mówił Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że „wizyta przywódcy Turcji jest ważna, ponieważ jest związana ze współpracą polityczną i gospodarczą między Polską a Turcją” . Andrzej Duda podziękował także za wkład finansowy Turcji w renowację znajdującego się na Zamku Królewskim obrazu Marcello Bacciarellego „Pokój chocimski”. – Element przyjaźni polsko- tureckiej jest niezwykle ważny. Turcja nigdy nie uznała zaborów Rzeczypospolitej. Turcja jest niezwykle istotnym partnerem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa europejskiego – podkreślił prezydent Polski.

Ostatni raz prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Recepem Tayipem Erdoganem pod koniec kwietnia. Prezydent Turcji zatelefonował wówczas do Dudy, aby porozmawiać o przebiegu oraz rezultacie referendum konstytucyjnego w Turcji a także dalszych kroków związanych z reformą ustrojową państwa. Z kolei premier Beata Szydło spotkała się z Erdoganem ostatnio w połowie maja w Chinach na Forum Pasa i Szlaku. Omawiali sprawy z agendy europejskiej, polityki migracyjnej i kwestię handlu na linii Polska-Turcja.