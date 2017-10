Rasistowski atak w poznańskim tramwaju. „Czy ty wiesz, co Niemcy zrobili naszym pradziadkom?”

We wtorkowe popołudnie na przystanku przy ulicy Marcinkowskiego do tramwaju wsiadła kobieta w muzułmańskiej chuście oraz jej mąż. Para zaczęła rozmawiać ze sobą po niemiecku, co zdenerwowało dwóch pasażerów, którzy zaczęli obrażać cudzoziemców używając wulgarnych słów. W obronie wyzywanej pary stanął motorniczy, który kazał awanturującym się pasażerom opuścić pojazd. W odpowiedzi miał usłyszeć: „Czy ty wiesz, co Niemcy zrobili naszym pradziadkom? Wolisz tego p****a od nas?” . Ostatecznie sprawcy wysiedli, ale po drodze opluli cudzoziemca. Według poszkodowanych, nie jest to pierwszy raz, kiedy padli ofiarą rasistowskich incydentów. Film ze zdarzenia opublikował na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Sprawa została zgłoszona na policję. Śledczy ustalili, że zaatakowana muzułmanka jest Polką.

Nie jest to pierwszy atak na tle rasistowskim, do którego doszło w Poznaniu. We wrześniu w tramwaju jeden z pasażerów wyzywał jadących z nim Azjatów. W lipcu klient jednego z barów zaczął obrażać pracujące tam Ukrainki.