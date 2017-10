Beata Mazurek broni prezesa PiS. „Ten człowiek od ponad dwudziestu lat jest nieprzyzwoicie hejtowany”

Przypomnijmy, posłanka Pawłowicz stwierdziła kilka dni temu, że „Andrzej Duda nie ma należytego szacunku do Jarosława Kaczyńskiego”, zaś spotkanie obu polityków, w sprawie ustaw dotyczących reformy sądownictwa określiła jako „upokarzanie prezesa Kaczyńskiego, którego prezydent nigdy nie wita w progu, mimo że jest gospodarzem” . „Dla siwej głowy i promotora politycznego należy się szacunek” – dodała.

Do stwierdzenia Pawłowicz odniosła się rzecznik klubu PiS Beata Mazurek mówiąc, że „wszyscy powinni traktować prezesa PiS z większym szacunkiem” . – To dzięki niemu mamy prezydenta Dudę, większość parlamentarną i rząd PiS. Nikomu po 1989 roku nic takiego się nie udało. Ten człowiek od ponad dwudziestu lat jest nieprzyzwoicie hejtowany. Dziwię się, że wśród polityków i dziennikarzy jest tak niewiele osób, które stoją za nim murem. To jest po prostu nieprzyzwoite z czym on się spotyka – stwierdziła Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS dodała także, że Jarosław Kaczyński „to człowiek, dla którego Polska jest najważniejsza” a jego celem jest „reforma, dzięki której nasz kraj będzie w lepszej kondycji finansowej, gospodarczej i społecznej, będzie bezpieczny”.

Na pytanie, czy głowa państwa powinna osobiście powitać prezesa PiS w progu Pałacu Prezydenckiego odpowiedziała: "nie sądzę, żeby był to jakikolwiek problem, żeby go przywitał".

