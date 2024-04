Partia Zbigniewa Ziobry poza wyborami do PE. PKW ogłosiło ważną decyzję

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Poniedziałek 22 kwietnia był ostatnim dniem, w którym przedstawiciele formacji politycznych mogli składać do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców. Z informacji udostępnionych przez PKW wynika, że z takiej możliwości skorzystało 39 ugrupowań. Łącznie Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 35 komitetów. W przypadku pozostałych czterech doszło do nieprawidłowości. KWW Rolnicy od Bałtyku do Tatr został wezwany do usunięcia wad, KW Samoobrona RP został samorozwiązany, natomiast dwa zgłoszone komitety – KW Suwerenna Polska oraz KW Stronnictwo Pracy – nie zostały zarejestrowane.

