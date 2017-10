Kurski: Obiektywizm mediów jest nieosiągalny. Nobody's perfect

Jacek Kurski ocenił, że „telewizja publiczna jest dużo bardziej państwowa, ma zadanie i misję publiczną, czyli więcej informuje o działaniach rządu i władzy publicznej niż telewizje komercyjne”. W jego opinii w mediach komercyjnych mamy czasami do czynienia wręcz z „nieinformowaniem”. – Czasem mamy wręcz nieinformowanie albo informowanie z kontekstem, z tezą i z przekazem negatywnym – mówił prezes TVP. – TVP stała się przeciwwagą dla TVN i Polsatu, które zajmują się zwalczaniem obozu rządzącego – ocenił.

Kurski podał także przykłady. Jak mówił, 17 marca 2016 roku, żadna telewizja komercyjna nie pokazała odsłonięcia przez prezydenta Andrzeja Dudę muzeum Ulmów. Kiedy z kolei dziennikarz zasugerował Kurskiemu, że „Wiadomości” TVP przypominają telewizję z czasów PRL, prezes telewizji publicznej odpowiedział: „Trzeba dążyć do ideału. Nobody's perfect”. – Zobowiązuję swoich dziennikarzy, żeby starali się robić informację maksymalnie rzetelną i obiektywną. Nie zawsze wszystko wychodzi, natomiast zdecydowanie odradzam dziennikarzom TVP, zwłaszcza tym, którzy mogliby mieć takie inklinacje, robienie propagandy. Bo propaganda, która żywi się fikcją, jest oderwana od faktów, prawdy i realiów staje się kontrskuteczną antypropagandą – podkreślił. Zdaniem prezesa TVP to, że jakieś medium może być obiektywne „jest po prostu nierealne i nieosiągalne” w tych czasach.

W opinii Kurskiego przyszłością telewizji jest „wszystko to, co dzieje się na żywo”. – Dlatego przywiązujemy wagę do wszystkich widowisk na żywo i dlatego tak bardzo walczyłem o festiwal w Opolu i pracę nad kolejnymi formatami widowisk na żywo – podkreślił.

Cały wywiad w czwartek w dzienniku „Rzeczpospolita”.