Sąd: Fundacja Rydzyka rażąco naruszyła prawo. Jest grzywna

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, fundacja musi rozpatrzyć wniosek Watchdog z 3 listopada 2016 roku w zakresie danych nieudostępnionych. Wyrok stwierdza także, że bezczynność fundacji miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wymierzył jej grzywnę w wysokości 1000 złotych.

W kwietniu prokuratura odmówiła odmówiła wszczęcia dochodzenia w związku z nieudzieleniem informacji o swoich finansach przez fundację Lux Veritatis. Przedstawiciele Watchdog zaskarżyli tę decyzję. Prokuraturę oskarżyli o posługiwanie się niedopuszczalnym w stanie prawnym stanowiskiem.

Wnioski Watchdog

Stowarzyszenie informowało, że w czerwcu 2016 roku zapytało Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, Fundację Lux Veritatis i Fundację Nasza Przyszłość o ich przedsięwzięcia finansowanie z publicznych pieniędzy. Za pierwszym razem prośba została wysłana mailowo. Fundacja Lux Veritatis przekonywała jednak, że wniosek do niej nie dotarł. Po stronie prawników o. Rydzyka opowiedział się sąd, który stwierdził, że nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego, że stowarzyszenie Watchdog Polska zwróciło się do fundacji. „Uznaliśmy, że w takiej sytuacji trudno nam będzie wykazać, że wniosek wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej dotarł do Fundacji Lux Veritatis i ponownie wysłaliśmy wnioski, tym razem tradycyjną pocztą. Odpowiedzi nie było i wróciliśmy do sądu” – relacjonowała w kwietniu Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska na swojej stronie internetowej. Po nieotrzymaniu odpowiedzi i złożeniu kolejnych skarg na bezczynność, fundacje: Nasza Przyszłość oraz Lux Veritatis odpowiedziały, że organizacje pozarządowe nie podlegają pod ustawę o dostępie do informacji publicznej, a wniosek nie był precyzyjny.