Wpadka posłanki PO podczas sejmowej debaty o reformie edukacji. Do internetu trafiło nagranie

Do internetu trafiło nagranie z sejmowej debaty poświęconej reformie edukacji. Posłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Gapińska mówiła m.in. o liczbie zwolnionych nauczycieli. Proponuje wycofać się z tych błędnych zapisów, które państwo zaproponowaliście. Dzięki państwa wspaniałej reformie edukacji 9 mln nauczycieli straci pracę przejęzyczyła się posłanka zwracając się do minister edukacji Anny Zalewskiej. Początkowo Gapińska nie zauważyła, że popełniła błąd. Próbowali poprawić ją zasiadający w ławach posłowie. Kiedy chwilę później posłanka Gapińska mówi o 9 tysiącach zwolnionych nauczycieli, z jej ust wypada coś, co wygląda jak guma do żucia. Wpadka posłanki nie uszła uwadze internautów, którzy zastanawiali się, co mogło wypaść z ust posłanki.