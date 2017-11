Jacek Wilk przechodzi do Korwin-Mikkego, ale pozostaje w klubie Kukiz'15

„Gazeta Wyborcza” poinformowała w piątek, że Jacek Wilk w sms-ie poprosił swoich partyjnych kolegów, aby wstrzymali się z komentowaniem jego decyzji do momentu jej ogłoszenia. Zaznaczył też, że wszystko zostało ustalone z Pawłem Kukizem.

Jacek Wilk tłumaczył swoją decyzję na briefingu w Sejmie. – Ci, którzy śledzą moją aktywność jako posła od dwóch lat wiedzą dobrze, że moim podstawowym celem, ambicją jest to, aby zbierać i jednoczyć środowiska wolnościowe. Odbyłem setki spotkań, podróży po kraju i wszędzie słyszę dokładnie to samo: wielką potrzebę, wolą, presję na nas wszystkich, aby pozbierać siły, połączyć się znowu do wspólnego działania – mówił. Zaznaczył, że nie jest to łatwe, ponieważ to środowisko przeżywało różne „wzloty i upadki”, ale jednocześnie jest przekonany, że środowisko wolnościowe jest teraz „najsilniejsze w historii całej III RP”. – Ma posłów, europosłów, struktury, imprez i spotkań. Brakuje tylko jednego elementu: woli aby uderzyć razem, pójść razem – ocenił.

Jak tłumaczył poseł, zawsze był osobą koncyliacyjną i dzisiaj „wypuszcza sygnał do wszystkich, którzy chcą się połączyć według koncepcji wolnościowych”. – Państwo będą świadkami takich kolejnych kroków w następnych dniach, które będą pokazywały jak środowisko wolnościowe się wzmacnia, jednoczy, jak się konsoliduje – zwrócił się do obecnych.