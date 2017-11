Porwali 13-latka z ulicy. Miał na kolanach przeprosić za dokuczanie koledze

13-letni chłopiec sprzeczał się ze swoim rówieśnikiem. Czuł się pokrzywdzony, dlatego o całej sytuacji opowiedział najbliższym. Rodzina postanowiła zareagować. 23-letni brat wraz z 20-letnim kolegą wsiedli do auta i zaczęli szukać 13-latka, który miał dokuczać młodszemu bratu jednego z mężczyzn.

W pewnym momencie 22-latek i 20-latek zauważyli chłopca. Zatrzymali się, siłą wciągnęli do do auta, a następnie pojechali na jedną z kostrzyńskich ulic. Tam czekał już ojciec 13-latka, któremu dokuczał rówieśnik. 48-latek postanowił przeprowadzić rozmowę z nieletnim. W jej trakcie groził, kazał klęknąć i przepraszać za zachowanie. Później pozwolił nastolatkowi wrócić do domu.

Informacja o zdarzeniu dotarła do kostrzyńskich policjantów. Kryminalni ustalili tożsamość trzech podejrzanych mężczyzn. Ci nie zdawali sobie najwyraźniej sprawy, że ich zachowanie jest niezgodne z prawem. Mieszkańcy powiatu gorzowskiego zostali zatrzymani następnego dnia. Najstarszy z nich, 48-latek, usłyszał zarzut zmuszania do określonego zachowania. Kodeks karny przewiduje za takie zachowanie karę 3 lat więzienia. Jego 23-letni syn odpowie za pozbawienie wolności 13-latka oraz groźby karalne – grozi mu do 5 lat więzienia. Tyle samo grozi 20-latkowi, kolejnemu z podejrzanych, który usłyszał zarzut pozbawienia wolności nieletniego. Decyzją słubickiej prokuratury wszyscy zostali objęci dozorem.