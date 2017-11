„Magiczna” interwencja celników. Na gdańskim lotnisku zatrzymali przesyłkę z... różdżkami

Funkcjonariusze z Oddziału Celnego Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo ostatniego dnia października zatrzymali iście magiczną przesyłkę z Chin. Do firmy z Bydgoszczy miało trafić 100 szt. „czarodziejskich" różdżek sygnowanych znakami najpopularniejszych filmowych magów ostatnich lat. „O ile Harry Potter, Hermiona Granger i Dumbledore, których imiona widniały na zatrzymanym towarze to postacie fikcyjne, stworzone przez znaną brytyjską pisarkę, to wielkie amerykańskie przedsiębiorstwo mediowe, które nabyło prawa do ekranizacji przygód ww. bohaterów jest jak najbardziej prawdziwe. Tak samo jak prawdziwe są jego prawa do czerpania korzyści z produkcji przedmiotów takich jak te zatrzymane na terenie gdańskiego lotniska” – relacjonuje Służba Celna.

Podrabiane różdżki zarekwirowane na lotnisku w Gdańsku

Przesyłka jeszcze przed przybyciem do Gdańska znalazła się na celowniku służb. Po dotarciu paczki do Portu Lotniczego w Gdańsku czekała już na nią kontrola celna. W związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej w dniu 02.11.2017 r. zatrzymano towar warty ponad 2.300 zł i natychmiast poinformowano o tym fakcie właściciela chronionego znaku towarowego.

Oficjalne gadżety związane z serią o Harrym Potterze sprzedaje firma Time Warner, która odkupiła prawa od autorki książek J.K. Rowling.