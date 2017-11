Żona prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego została prezesem sądu

Do tej pory Hencel-Święczkowska była przewodniczącą III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Sosnowcu. W rozmowie z portalem Onet rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Katowicach potwierdził zmiany na stanowisku prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Przyznał, że "to na pewno świeża rzecz".

O Małgorzacie Hencel-Święczkowskiej głośno było w 2008 roku. Stanęła wówczas przed sądem dyscyplinarnym w związku ze sprawą kobiety oskarżonej o to, że nie powstrzymała swojego męża przed samobójstwem i nie podjęła działań, aby ratować mu życie. Przepisy kodeksu karnego mówią, że grozić mogłoby jej za to do 5 lat więzienia. Prokuratura zamiast skierować sprawę do sądu, wysłała ją do Sosnowca. Przez rok Hencel-Święczkowska nie zauważyła błędu i w tej sprawie przesłuchiwała świadków.

Uznano, że sędzia dopuściła się "rażącego naruszenia przepisów i doprowadziła do nieuzasadnionej przewlekłości postępowania". Odstąpiono jednak od kary, a kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.