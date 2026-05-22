Niezwykłe zjawisko nad Polską. Kolejna taka okazja dopiero za ponad 100 lat

Przypomnijmy, zaćmienie Słońca jest zjawiskiem astronomicznym i dochodzi do niego wtedy, gdy Księżyc znajduje się dokładnie pomiędzy Ziemią a Słońcem. Wówczas może dojść do całkowitego lub częściowego zasłonięcia tarczy słonecznej. Wtedy osoby znajdujące się na ziemi mogą dostrzec, jak Słońce poniekąd znika za Księżycem.

Zaćmienie Słońca 2026. Kiedy można je oglądać w Polsce?

Według zapowiedzi ekspertów całkowite zaćmienie Słońca będzie można oglądać 12 sierpnia późnym popołudniem na Islandii oraz krótko przed zachodem Słońca w Hiszpanii. Zjawisko to będzie można też obserwować na Grenlandii, w Rosji oraz na niewielkim obszarze Portugalii.

Z kolei częściowe zaćmienie Słońca będzie można podziwiać w Europie, Afryce, a także w Ameryce Północnej. Mieszkańcy Polski podczas zachodu Słońca będą świadkami jego częściowego zaćmienia – przekazał Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor strony „Z głową w gwiazdach” .

Najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej części kraju – we Wrocławiu, Szczecinie, a także Jeleniej Górze. Tam tarcza Słońca może zostać zasłonięta nawet w 85-87 procentach.

Im dalej na południowy wschód, tym mniej widoczny efekt. Zjawisko ma się rozpocząć około godz. 19.14 i zakończyć około 20.05-20.40 w zależności od części Polski. Następna okazja do obserwacji tak intensywnego zjawiska ma być dopiero 7 października 2135 r.

Amerykańskie Narodowe Obserwatorium Słoneczne stworzyło specjalną interaktywną mapę, na której zaznaczono dokładną drogę Słońca w trakcie zaćmienia.

Jak obserwować zaćmienie Słońca?

NASA przypomniała, że należy się odpowiednio przygotować do obserwacji zaćmienia. „Patrzenie na jakąkolwiek część jasnego Słońca przez obiektyw aparatu, lornetkę lub teleskop bez specjalnego filtra słonecznego zamocowanego z przodu układu optycznego natychmiast spowoduje poważne uszkodzenie oczu” – przypomniano.

Odpowiednie do oglądania zaćmienia są specjalne okulary spełniające normę ISO 12312-2. Nie nadają się więc do tego zwykłe okulary przeciwsłoneczne.

