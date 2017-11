14-latka zaatakowała nożem szkolną pedagog

Informację o zdarzeniu w szkole podstawowej w Morągu podał na Twitterze dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.

Z jego ustaleń wynika, że 14-letnia uczennica siódmej klasy, w czasie rozmowy ze szkolną pedagog wyciągnęła nóż i zaatakowała kobietę, która na szczęście zdołała się obronić. Na miejsce wezwano policję. Z kolei 14-latka trafiła do szpitala. Jak podaje RMF24.pl, dziewczyna wcześniej leczyła się psychiatrycznie. Na razie jest za wcześnie, by mówić o odpowiedzialności karnej i dalszym ciągu tej sprawy. Policjanci nadal prowadzą czynności w szkole, w której doszło do ataku na kobietę.