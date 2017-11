ORP „Kormoran” wcielony do służby. Tak wygląda zbudowany w Polsce niszczyciel min

– Wśród zadań, które stały wówczas przed Rzeczpospolitą, najbardziej wymagającym, trudnym zadaniem było odzyskanie dostępu do polskiego morza. I chociaż zapowiedzi ówczesnych przywódców wielkich mocarstw wydawały się stwarzać taką nadzieję i składały takie zobowiązania, to oręż polski musiał zdecydować o tym, że Polska będzie miała morze, że to okno na świat będzie dla Polaków już na zawsze otwarte – mówił minister Antoni Macierewicz w 99. rocznicę odtworzenia Marynarki Wojennej RP nawiązując do wydarzeń z 1918 r.

99. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej i wcielenie do służby ORP "Kormoran"

Szef MON wziął też udział w uroczystości wcielenia do służby najnowszego polskiego okrętu wojennego ORP „Kormoran”. – To pierwszy okręt, z którego może być dumna Rzeczpospolita, z którego może być dumna Marynarka Wojenna, może być dumna stocznia Shipbuilding, która pokazała jak skutecznie można budować okręty. Dzisiaj, gdy oddajemy ten okręt mówimy otwarcie – dwa następne już wkrótce zostaną zakontraktowane – komentował szef MON.

ORP „Kormoran” jest pierwszym z serii trzech nowoczesnych niszczycieli min, które trafią do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Wybudowany został przez Konsorcjum, którego trzon tworzą gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. oraz gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Do jego głównych zadań należeć będą poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Matką chrzestną okrętu jest Maria Karweta. Pierwszym dowódcą okrętu zostanie kmdr ppor. Michał Dziugan.