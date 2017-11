„Sędziowie SN nie chodzili ze świeczkami”, czy „było ciemno, wzięłam świeczkę”. Internet demaskuje Gersdorf

Wszystko zaczęło się od słów prezydenckiej doradczyni Zofii Romaszewskiej, które padły podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości. Była opozycjonistka przypomniała, że podczas lipcowych demonstracji w obronie sądownictwa, widywani byli sędziowie Sądy Najwyższego. – Świeczki, z którymi występowali, są wysoce nie na miejscu. To powinno w moim przekonaniu po prostu usuwać z zawodu – mówiła Romaszewska.

Do sprawy powrócił na antenie Radia Zet Konrad Piasecki, który gościł Małgorzatę Gersdorf. Dziennikarz przypomniał I prezes SN, że wczoraj zarzekała się, że sędziowie Sądu Najwyższego „nie chodzili z żadnymi świeczkami”. Szybko zweryfikowali to internauci, którzy przypomnieli zdjęcia samej prof. Gersdorf uczestniczącej w demonstracjach.

Galeria:

"Nie demonstrowałam ze świecami". Internauci odpowiadają Gersdorf

– Oczywiście, ja byłam pod Sądem Najwyższym wtedy, kiedy odbywała się ta demonstracja i wszyscy o tym wiedzą i wszyscy to widzieli – wskazała sędzia. Jak podkreślił, jej celem było jednak podziękowanie obywatelom, którzy „wspierali Sąd Najwyższy i sądy w ich walce o niezależność i niezawisłość sędziowską”.

Co ze świeczką? – Miałam świecę, bo wszyscy mieli i dostałam tą świecę – przyznała Gersdorf. – No poszłam podziękować. A że dostałam od wszystkich organizatorów tę świeczkę, było ciemno, no to wzięłam tą świeczkę. Ale to nie jest tak, że ja chodziłam i demonstrowałam z tymi świecami – tłumaczyła I Prezes SN. Jej wywód nie przekonał jednak internautów, którzy natychmiast zareagowali na kuriozalne twierdzenia Małgorzaty Gersdorf.