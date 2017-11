Kraków. Brutalnie pobili 40-latka. Myśleli, że zjadł ich kiełbasę

Do zdarzenia doszło w Krakowie. Policjanci z jednego z miejskich komisariatów otrzymali zgłoszenie o pobiciu 40-letniego mężczyzny. Człowiek ten trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że pokrzywdzony z dwoma znajomymi przebywał w rejonie Hali Targowej w Krakowie. Mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. W pewnej chwili między kompanami doszło do nieporozumienia, którego powodem było...zniknięcie kiełbasy.

Podejrzany o jej zjedzenie został 40-latek. Jego towarzysze postanowili wymierzyć mu karę i brutalnie pobili mężczyznę. Po zdarzeniu sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia pozostawiając tam rannego przyjaciela. Mężczyzna został znaleziony przez przypadkowych przechodniów, którzy wezwali na miejsce karetkę pogotowia.

Poszukiwaniem przestępców zajęli się policjanci z II Komisariatu Policji w Krakowie. Funkcjonariuszom udało się ustalić miejsce pobytu sprawców pobicia. Jeden z nich obecnie przebywa w areszcie śledczym, gdzie odbywa karę za popełnione wykroczenia. Drugi ze sprawców, 38-letni mieszkaniec Krakowa, został zatrzymany, a następnie decyzją sądu tymczasowo aresztowany.

Za popełniony czyn mężczyznom grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.