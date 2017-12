Prace nad zmianami w Kodeksie Wyborczym. Sejmowa komisja przyjęła trzy propozycje

Komisja jak dotąd pozytywnie rozpatrzyła pierwsze trzy propozycje dotyczące zmian w głosowaniu podczas wyborów samorządowych oraz kandydowania do rady gminy i powiatu. Poparty został zapis mówiący o tym, że podczas elekcji kandydat może zgłosić się do startu w wyścigu o stanowisko w dowolnej radzie gminy, powiatu lub sejmiku wojewódzkiego, na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje. Przeciwko tej propozycji wystąpili reprezentanci Platformy Obywatelskiej, Kukiz'15 i Nowoczesnej. Ich zdaniem, nowy zapis tworzy możliwość ubiegania się o stanowiska samorządowe osobom niezwiązanym z lokalną gminą lub powiatem.

Na posiedzeniu poparto również zapis mówiący o zniesieniu dwudniowych wyborów, jako niekonstytucyjnych. Zdefiniowano także kwestię stawianego na kartach do głosowania znaku „X”. Komisja zaopiniowała wspomniany znak jako „co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”. Postawienie go gwarantuje ważność głosu. Według posłów PiS, często występuje przypadek gdy osobom starszym lub niepełnosprawnym trzęsie się ręka i nie są w stanie nakreślić w kratce dwóch ścisłych prostych, przecinających się w jednym punkcie linii. Zdaniem parlamentarzystów partii rządzącej, pozwoli to na zmniejszenie liczby nieważnych głosów.

Przypomnijmy, projektowane zmiany w ordynacji wyborczej zakładają m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zlikwidowanie JOW-ów w wyborach do rad gmin oraz zmiany w PKW. PiS chce, aby 7 na 9 członków PKW wybierał Sejm.

