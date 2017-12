Blisko 300 tys. gospodarstw bez prądu. To efekt intensywnych opadów śniegu

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak poinformował, że w wyniku intensywnych opadów śniegu w kraju bez prądu pozostaje około 292 tysięcy odbiorców. Najwięcej w województwie mazowieckim - ponad 132 tysiące, w województwie łódzkim 73 tysiące, podlaskim 42 tysiące, warmińsko-mazurskim 26 tysięcy oraz świętokrzyskim 9 tysięcy i w śląskim ponad 7 tysięcy. Utrudnienia występują również na kolei. Wszystkie trasy są przejezdne, ale mniej więcej do południa opóźnione będą m.in. pociągi należące do Kolei Śląskich kursujące na trasach Katowice-Rybnik-Racibórz, Tychy Lodowisko - Sosnowiec Główny oraz Katowice-Zwardoń.

Śnieg utrudnił również życie kierowcom. Droga krajowa nr 5, prowadząca do przejścia granicznego w Lubawce była oblodzona. Doszło tam do czołowego zderzenia się dwóch aut. Drogi krajowe odśnieżały 453 pługoposypywarki. Mimo to, w niektórych miejscach drogi były oblodzone. Warunków na drogach nie poprawiał śnieg i śnieg z deszczem, który padał w całym kraju z wyjątkiem województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jak prognozują synoptycy TVN Meteo, po nocnych opadach śniegu w piątek też czekają nas intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Najzimniej na Dolnym Śląsku - około 0 st. C. do 4 st. C. na północnym zachodzie. Silny wiatr, podobnie jak w nocy, będzie powodował zawieje śnieżne.